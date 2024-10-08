  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Futbol

En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim

Son dakika spor haberi: Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) yaptığı değerlendirme sonrası en değerli Türk futbolcu belli oldu. Listede Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun sıralaması dikkat çekti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 15:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim

CIES, yaptığı değerlendirme ölçütlerine göre en değerli Türk futbolcuları belirledi. İşte o sıralama...

En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim

10- OZAN KABAK - HOFFENHEIM: 15.1 MİLYON EURO

En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim

9- CAN UZUN - EINTRACHT FRANKFURT: 20.1 MİLYON EURO

En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim

8- BARIŞ ALPER YILMAZ - GALATASARAY: 26.3 MİLYON EURO

En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim

7- SEMİH KILIÇSOY - BEŞİKTAŞ: 27.6 MİLYON EURO

En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim

6- FERDİ KADIOĞLU - BRIGHTON: 31.2 MİLYON EURO

En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim

5- KEREM AKTÜRKOĞLU - BENFICA: 35.4 MİLYON EURO

En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim

4- HAKAN ÇALHANOĞLU - INTER: 40 MİLYON EURO

En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim

3- ORKUN KÖKÇÜ - BENFICA: 43.2 MİLYON EURO

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim 15:49
Beşiktaş'ta, Konya maçı hazırlıkları başladı! Beşiktaş'ta, Konya maçı hazırlıkları başladı! 15:33
Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok Beşiktaş'ta beklenmedik gelişme! Tam 1 ay yok 15:31
Lyon - Galatasaray maçı yayın bilgileri! Lyon - Galatasaray maçı yayın bilgileri! 14:48
G.Saray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında... G.Saray o yıldızdan vazgeçmiyor! Ocak ayında... 14:44
F.Bahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı F.Bahçe'ye müjdeli haber! Bireysel çalışmalara başladı 14:27
Daha Eski
Giresunspor ile Viransehir Belediye Spor maçı detayları! Giresunspor ile Viransehir Belediye Spor maçı detayları! 14:25
Altay - Karaman FK maçı detayları! Altay - Karaman FK maçı detayları! 14:21
Karabük İdmanyurdu Spor - Bursa Nilüfer FK maçı detayları! Karabük İdmanyurdu Spor - Bursa Nilüfer FK maçı detayları! 14:19
Bayburt ÖİS - Bergama Sportif FAŞ maçı detayları! Bayburt ÖİS - Bergama Sportif FAŞ maçı detayları! 14:16
Bitlis Özgüzeldere - Kelkit Hürriyet SK maçı detayları! Bitlis Özgüzeldere - Kelkit Hürriyet SK maçı detayları! 14:01
TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi! TBF'de yeniden Hidayet Türkoğlu dönemi! 13:59