En değerli Türk futbolcu açıklandı! İşte zirvedeki isim
Son dakika spor haberi: Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin (CIES) yaptığı değerlendirme sonrası en değerli Türk futbolcu belli oldu. Listede Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun sıralaması dikkat çekti. İşte detaylar...
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10- OZAN KABAK - HOFFENHEIM: 15.1 MİLYON EURO
9- CAN UZUN - EINTRACHT FRANKFURT: 20.1 MİLYON EURO
8- BARIŞ ALPER YILMAZ - GALATASARAY: 26.3 MİLYON EURO
7- SEMİH KILIÇSOY - BEŞİKTAŞ: 27.6 MİLYON EURO
6- FERDİ KADIOĞLU - BRIGHTON: 31.2 MİLYON EURO
5- KEREM AKTÜRKOĞLU - BENFICA: 35.4 MİLYON EURO
4- HAKAN ÇALHANOĞLU - INTER: 40 MİLYON EURO
3- ORKUN KÖKÇÜ - BENFICA: 43.2 MİLYON EURO
2- KENAN YILDIZ - JUVENTUS: 62.6 MİLYON EURO
1 - ARDA GÜLER - REAL MADRID: 73.2 MİLYON EURO
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