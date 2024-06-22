Meksika - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Copa America

Meksika - Jamaika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Copa America'da heyecan devam ediyor. Meksika ile Jamaika kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Meksika - Jamaika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MEKSİKA - JAMAİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Meksika - Jamaika maçı 23 Haziran Pazar günü saat 04:00'te oynanacak. Exxen'de canlı yayınlanacak.