Nijerya Milli Futbol Takımı'nda Finidi George dönemi

Nijerya Futbol Federasyonu, Jose Peseiro'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun Finidi George'a emanet edildiğini duyurdu.

Futbolculuk döneminde Ajax, Real Betis, Mallorca ve Ipswich Town gibi ekiplerde oynayan George, Nijerya Milli Takımı'nda 62 maça çıkıp 6 gol atmıştı.

Teknik direktörlük kariyerinde ülkesinin Enyimba takımıyla şampiyonluk yaşayan 53 yaşındaki Nijeryalı çalıştırıcı, milli takımda yaklaşık iki yıl boyunca Peseiro'nun yardımcılığını üstlendi.

Afrika Uluslar Kupası finalinde Fildişi Sahili'ne 2-1 yenilerek kupanın bir adım uzağında kalan Nijerya'da Peseiro ile yollar ayrılmıştı.