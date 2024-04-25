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Mario Gomez'den Mesut Özil'i Cristiano Ronaldo'ya benzetti!

Vücut gelişimiyle uğraşan Mesut Özil'i Almanya Milli Takımı'ndan eski takım arkadaşı Mario Gomez değerlendirdi. İşte Gomez'in sözleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2024 Perşembe 16:20
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Mario Gomez'den Mesut Özil'i Cristiano Ronaldo'ya benzetti!

Futbol kariyerini noktaladıktan sonra vücut gelişimiyle uğraşan Mesut Özil'i Almanya Milli Takımı'ndan eski arkadaşı Mario Gomez değerlendirdi..

İŞTE GOMEZ'İN SÖZLERİ:

Futbolu bıraktıktan sonra vücudunda yaşadığı değişimle gündem olan Mesut Özil için eski takım arkadaşı Mario Gomez'den açıklama geldi.

Mesut Özil ile birlikte Alman Milli Takımı'nda birlikte forma giyen Gomez, Mesut için Cristiano Ronaldo benzetmesinde bulundu.

Gomez, "Her şeyden önce bunu başarması takdiri hak ediyor. Ben ortalama şeylerle mutlu olan bir insanım. Her iki yönde de dalgalanmalar yaşadım ve aşırı uçların genellikle iyi bir şeye yol açmadığını biliyorum. Bunun arkasındaki misyonun ne olduğunu bilmiyorum. Biraz kaba duruyor ve bana göre değil ancak bu sorun değil. Yıllarca çok fazla övgü topladığınız bir kariyerden sonra doğal olarak sizi tatmin edecek bir şeyler ararsınız. Mesut şimdi bunu spor salonunda bulmuş gibi görünüyor." dedi.

Mesut Özil için açıklamalarına devam eden Gomez, "Cristiano Ronaldo ile birlikte oynadı ve belki şöyle düşünmüştür; "Şimdi küçük bir Cristiano olmak için zamanım var" diye konuştu.

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