TRT SPOR ŞİFRESİZ MAÇLAR LİSTESİ | TRT Spor'da bu hafta hangi maçlar canlı ve şifresiz yayınlanacak?

TRT Spor ekranlarında bu sezon da birçok müsabaka canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Trendyol 1. Lig ve Milli maçlar başta olmak üzere birçok maç naklen ekranlara geliyor. Futbolseverler bu hafta yayınlanacak maçların listesini merak ediyor. 12, 13,14 ve 15 Nisan tarihlerinde hangi maçlar TRT Spor ekranlarında yer alacak? İşte detaylar...
TRT SPOR ŞİFRESİZ MAÇLAR LİSTESİ
12 Nisan Cuma
13 Nisan Cumartesi
13:30 Keçiörengücü - Gençlerbirliği
16:00 Boluspor - Ümraniyespor
19:00 Altay - Çorum FK
14 Nisan Pazar
16:00 Şanlıurfaspor - Bandırmaspor
19:00 Kocaelispor - Giresunspor
15 Nisan Pazartesi
17:00 BB Erzurumspor - Sakaryaspor
20:00 Adanaspor - Bodrum FK
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