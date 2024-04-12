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TRT SPOR ŞİFRESİZ MAÇLAR LİSTESİ | TRT Spor'da bu hafta hangi maçlar canlı ve şifresiz yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig maçlarını canlı ve şifresiz yayınlayan TRT Spor'da bu hafta yayınlanacak maçların listesi merakla araştırılıyor. 12, 13,14 ve 15 Nisan tarihlerinde hangi maçlar TRT Spor ekranlarında yer alacak? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 17:40
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TRT SPOR ŞİFRESİZ MAÇLAR LİSTESİ | TRT Spor'da bu hafta hangi maçlar canlı ve şifresiz yayınlanacak?

TRT Spor ekranlarında bu sezon da birçok müsabaka canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Trendyol 1. Lig ve Milli maçlar başta olmak üzere birçok maç naklen ekranlara geliyor. Futbolseverler bu hafta yayınlanacak maçların listesini merak ediyor. 12, 13,14 ve 15 Nisan tarihlerinde hangi maçlar TRT Spor ekranlarında yer alacak? İşte detaylar...

TRT SPOR ŞİFRESİZ MAÇLAR LİSTESİ

12 Nisan Cuma

20:00 Manisa FK - Eyüpspor

13 Nisan Cumartesi

13:30 Keçiörengücü - Gençlerbirliği

16:00 Boluspor - Ümraniyespor

19:00 Altay - Çorum FK

14 Nisan Pazar

13:30 Tuzlaspor - Göztepe

16:00 Şanlıurfaspor - Bandırmaspor

19:00 Kocaelispor - Giresunspor

15 Nisan Pazartesi

17:00 BB Erzurumspor - Sakaryaspor

20:00 Adanaspor - Bodrum FK

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