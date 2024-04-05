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PSV - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hollanda Ligi

Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSV ile AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSV - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 16:00 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 16:10
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PSV - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hollanda Ligi

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Hollanda Ligi'nde heyecan devam ediyor. PSV ile AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm bilgiler merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, PSV - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV - AZ ALKMAAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

PSV - AZ Alkmaar maçı 6 Nisan Cumartesi günü saat 19:45'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

PSV - AZ Alkmaar MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

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