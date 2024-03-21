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Gürcistan - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 play-off

EURO 2024 Play-off heyecanı sürüyor. Gürcistan ile Lüksemburg karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gürcistan - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 10:17 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 10:40
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Gürcistan - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 play-off

Gürcistan - Lüksemburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa Şampiyonası play-off turu maçları heyecanı başlıyor. Gürcistan ile Lüksemburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Gürcistan - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜRCİSTAN - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürcistan - Lüksemburg maçı 21 Mart Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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