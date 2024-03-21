Gürcistan - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 play-off

Gürcistan - Lüksemburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa Şampiyonası play-off turu maçları heyecanı başlıyor. Gürcistan ile Lüksemburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Gürcistan - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜRCİSTAN - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gürcistan - Lüksemburg maçı 21 Mart Perşembe günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.