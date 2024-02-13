BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 13 Şubat? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 13 ŞUBAT SALI | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 13 Şubat hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 23:00 Kopenhag - Manchester City (TV 8,5) 23:00 Leipzig - Real Madrid (EXXEN)

Championship 22:45 Rotherham United - Hull City

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