Paris zirvesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu ziyaret etti. Paris'te gerçekleşen görüşmede futbola katkı sağlayabilecek projeler doğrultusunda yapılabilecek iş birlikleri, Türkiye'de gerçekleştirilebilecek FIFA organizasyonları, FIFA for Schools Projesi ve ortaya konabilecek çalışmalarla ilgili paylaşımlarda bulunuldu.

İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ

Gerçekleşen ziyaretin ardından, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile son derece verimli bir toplantı yaptıklarını ifade eden Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ile uyumlu bir iş birliği içinde çalışıyor. Türkiye'de gerçekleştirilebilecek uluslararası organizasyonları değerlendirdiğimiz görüşmemizde Türkiye'nin büyük organizasyon gücünü masaya yatırdık" ifadelerini kullandı.