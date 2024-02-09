Haberler Futbol Paris zirvesi

Paris zirvesi

FIFA Başkanı Infantino’yla buluşan Büyükekşi, “Türkiye’nin büyük organizasyon gücünü masaya yatırdık” diye konuştu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Paris zirvesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu ziyaret etti. Paris'te gerçekleşen görüşmede futbola katkı sağlayabilecek projeler doğrultusunda yapılabilecek iş birlikleri, Türkiye'de gerçekleştirilebilecek FIFA organizasyonları, FIFA for Schools Projesi ve ortaya konabilecek çalışmalarla ilgili paylaşımlarda bulunuldu.

İŞ BİRLİĞİ İÇİNDEYİZ

Gerçekleşen ziyaretin ardından, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile son derece verimli bir toplantı yaptıklarını ifade eden Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ile uyumlu bir iş birliği içinde çalışıyor. Türkiye'de gerçekleştirilebilecek uluslararası organizasyonları değerlendirdiğimiz görüşmemizde Türkiye'nin büyük organizasyon gücünü masaya yatırdık" ifadelerini kullandı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe’nin yeni orta sahası belli oldu! Anlaşmayı duyurdular: Transferin son gününde dünya devinden gelecek…
Putin Türkiye'nin kritik rolüne dikkat çekti! Ukrayna ile müzakere sorusuna 'İstanbul' vurgulu cevap: Neden tekrar yapılmasın?
Flaş yorum! "Bir oyun aklına ihtiyacı var"
Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
Futbolda tarihi karar! IFAB'dan açıklama geldi
🌹 EN GÜZEL CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
💥Süper Loto çekildi! (8 Şubat)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olay sözler! "Bu kadar kötü olmak maharet ister" Olay sözler! "Bu kadar kötü olmak maharet ister" 07:42
Flaş yorum! "Bir oyun aklına ihtiyacı var" Flaş yorum! "Bir oyun aklına ihtiyacı var" 07:32
Mehmet Can dünyada 21. sırada Mehmet Can dünyada 21. sırada 06:16
F.Bahçe'ye yeni Dzeko! F.Bahçe'ye yeni Dzeko! 01:23
"Sahada sadece formamız vardı!" "Sahada sadece formamız vardı!" 01:11
Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı Fenerbahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı 01:11
Daha Eski
G.Saray yeni transferini KAP'a bildirdi! G.Saray yeni transferini KAP'a bildirdi! 01:11
Beşiktaş Muleka ile turladı! Beşiktaş Muleka ile turladı! 01:11
Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! Anadolu Efes Maccabi'yi devirdi! 01:11
Millilerimizin rakipleri belli oldu! Millilerimizin rakipleri belli oldu! 01:11
F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü! F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü! 01:11
Trabzonspor uzatmalarda turladı! Trabzonspor uzatmalarda turladı! 01:11