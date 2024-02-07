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Fildişi Sahili - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fildişi Sahili ile Demokratik Kongo karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fildişi Sahili - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 13:50
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Fildişi Sahili - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Fildişi Sahili - Demokratik Kongo maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fildişi Sahili ile Demokratik Kongo karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fildişi Sahili - Demokratik Kongo maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FİLDİŞİ SAHİLİ - DEMOKRATİK KONGO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fildişi Sahili - Demokratik Kongo maçı 7 Şubat Çarşamba günü saat 23:00'te TV 8,5 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Fildişi Sahili - Demokratik Kongo MAÇI CANLI İZLE

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