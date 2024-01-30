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Özbekistan - Tayland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Asya Kupası

Asya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Özbekistan ile Tayland karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Özbekistan - Tayland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2024 Salı 12:10
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Özbekistan - Tayland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Asya Kupası

Özbekistan - Tayland maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Asya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Özbekistan ile Tayland karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Özbekistan - Tayland maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÖZBEKİSTAN - TAYLAND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Özbekistan - Tayland maçı 30 Ocak Salı günü saat 14:30'da Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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