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Yıldızlar sahada

Geleceğin yıldız kızlarının U15 hazırlık kampı başladı. 809 aday arasından seçilen 33 yıldız adayı ilk idmanını Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası önderliğinde yaptı. Başkan Mehmet Büyükekşi de ilk idmanda hazır bulundu

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Yıldızlar sahada

TürkiyeFutbol Federasyonu ile Ülker'in birlikte hayata geçirdiği "TFF Ülker Geleceğin Yıldız Kızları" projesinde ikinci aşamaya geçildi. U15 Kız Milli Takım futbolcu havuzunu geliştirmek, kız çocuklarına 'fırsat eşitliği' sunmak, yeteneklerini keşfetmek ve hayallerini desteklemek için tasarlanan projeye başvuran 809 futbolcu adayı arasından seçilen 33 yıldız adayı TFF Riva Tesisleri'nde dün kampa girdi. 25 Ocak'ta başlayan kamp 30 Ocak'ta tamamlanacak.

Milli Takım Teknik Direktörleri tarafından belirlenen hareketleri yaparak videoya çeken katılımcılar arasından seçilen yıldız adayları, Riva'da gerçekleştirilecek kampta, futbolun yanı sıra eğitim ve etkinliklere katılacak. Ülker Çocuk Sanat Atölyesi'nde takım halinde hareket etme gücünü daha da pekiştirecek çeşitli çalışmalar yapılacak. Ayrıca yıldız kızlar, Sabri Ülker Vakfı uzmanlarından Dengeli Beslenme Eğitimi alacaklar.

Genç yıldız adaylarını bu önemli günde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de yalnız bırakmadı. Büyükekşi, Kadın A Millî Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ile görüşerek genç oyuncuların durumu ve kamp hakkında bilgi aldı. Büyükekşi, Türkiye Futbol Federasyonu olarak kadın futboluna büyük önem verdiklerini, bu projeyle milli takımlar havuzuna yeni yetenekler kazandırmayı amaçladıklarının altını çizdi.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası "Ne mutlu bize ki ilk yılında projemize 809 kızımız başvurdu. Biz de bu başvurular arasından çok zorlanarak 33 yıldız adayını belirledik. Onların potansiyellerini keşfetmeleri için elimizden geleni yapacağız" dedi.

HAYALİMİZ GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR

Ülker Kurumsal İletişim Direktörü Mehmet Uçan, "Kız çocuklarımıza fırsat eşitliği sunmak ve hayallerini desteklemek için biz de bir hayal kurduk. Projenin başladığı 6 Kasım'la birlikte bu hayalimiz gerçeğe dönüşmeye başladı. Çok mutluyuz" dedi.

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