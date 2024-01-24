Güney Afrika - Tunus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Güney Afrika - Tunus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Güney Afrika ile Tunus karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Güney Afrika - Tunus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÜNEY AFRİKA - TUNUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Güney Afrika - Tunus maçı 24 Ocak Çarşamba günü saat 20:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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