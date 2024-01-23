Celta Vigo - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Celta Vigo - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın
İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Celta Vigo ile Real Sociedad, çeyrek final turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Celta Vigo - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CELTA VIGO - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Celta Vigo - Real Sociedad maçı 22 Ocak Salı günü saat 23:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
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