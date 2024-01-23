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Angola - Burkina Faso maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Angola ile Burkina Faso karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angola - Burkina Faso maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 16:00 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 Salı 16:00
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Angola - Burkina Faso maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

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Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Angola ile Burkina Faso karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Angola - Burkina Faso maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGOLA - BURKINA FASO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angola - Burkina Faso maçı 23 Ocak Salı günü saat 23:00'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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