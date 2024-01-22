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Mozambik - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Mozambik ile Gana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mozambik - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 13:49 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 13:53
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Mozambik - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Mozambik - Gana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Mozambik ile Gana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Mozambik - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOZAMBİK - GANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mozambik - Gana maçı 22 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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