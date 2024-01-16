Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Osasuna - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Osasuna ile Real Sociedad, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Osasuna - Real Sociedad maçı 17 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'te Tivibu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

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