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Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Osasuna ile Real Sociedad kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 15:40
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Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Osasuna - Real Sociedad maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Osasuna ile Real Sociedad, son 16 turunda karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Osasuna - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

OSASUNA - REAL SOCIEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Osasuna - Real Sociedad maçı 17 Ocak Çarşamba günü saat 23:00'te Tivibu Spor 4'te canlı yayınlanacak.

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