Cezayir - Angola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Cezayir - Angola maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Cezayir ile Angola karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Cezayir - Angola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CEZAYİR - ANGOLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cezayir - Angola maçı 15 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

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