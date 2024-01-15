Haberler Futbol Cezayir - Angola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Cezayir - Angola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ediyor. Cezayir ile Angola karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cezayir - Angola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 10:26 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 11:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cezayir - Angola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Cezayir - Angola maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Cezayir ile Angola karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Cezayir - Angola maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CEZAYİR - ANGOLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cezayir - Angola maçı 15 Ocak Pazartesi günü saat 23:00'te TV 8,5 ve Exxen'de canlı yayınlanacak.

CEZAYİR ANGOLA MAÇI CANLI İZLE 👈

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
İş insanı Sadettin Saran süper lüks villasını satılığa çıkardı! Ünlü isimlere komşu olan villanın fiyatı dudak uçuklattı!
Terör hedeflerine ölüm yağıyor: Kamışlı'dan dumanlar yükseliyor
G.Saray'dan flaş Boey kararı! O seçenek...
Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kamerun - Gine maçı ne zaman?
Senegal - Gambiya maçı ne zaman?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 16 OCAK | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 15 Ocak Pazartesi
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 15 Ocak rakamları
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşgalci İsrail'le ilgili bir skandal paylaşım daha ortaya çıktı! İşgalci İsrail'le ilgili bir skandal paylaşım daha ortaya çıktı! 10:44
Mert Hakan F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı Mert Hakan F.Bahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı 10:30
NBA'de Bucks son saniyede Kings'i yıktı! NBA'de Bucks son saniyede Kings'i yıktı! 10:29
Cezayir - Angola maçı ne zaman? Cezayir - Angola maçı ne zaman? 10:26
Kamerun - Gine maçı ne zaman? Kamerun - Gine maçı ne zaman? 10:20
Senegal - Gambiya maçı ne zaman? Senegal - Gambiya maçı ne zaman? 10:13
Daha Eski
G.Saray'dan flaş Boey kararı! O seçenek... G.Saray'dan flaş Boey kararı! O seçenek... 10:09
Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor Transfer yarışı erken başladı! G.Saray istedi F.Bahçe alıyor 10:03
Konyaspor'a Ganalı orta saha Konyaspor'a Ganalı orta saha 09:53
Kupada heyecan 5. eleme turuyla devam edecek! Kupada heyecan 5. eleme turuyla devam edecek! 09:53
Beşiktaş'tan olay iddia! ALG Spor... Beşiktaş'tan olay iddia! ALG Spor... 09:43
G.Saray - Kayserispor maçı saat kaçta? G.Saray - Kayserispor maçı saat kaçta? 09:43