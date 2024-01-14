Gana - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Gana - Yeşil Burun Adaları maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Gana ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Gana - Yeşil Burun Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GANA - YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gana - Yeşil Burun Adaları maçı 14 Ocak Pazar günü saat 23:00'de Exxen'de canlı yayınlanacak.