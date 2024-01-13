Fildişi Sahili - Gine Bissau maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Afrika Uluslar Kupası

Fildişi Sahili - Gine Bissau maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Ligi'nde heyecan başlıyor. Açılış maçında Fildişi Sahili ile Gine Bissau karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Fildişi Sahili - Gine Bissau maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FİLDİŞİ SAHİLİ - GİNE BİSSAU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fildişi Sahili - Gine Bissau maçı 13 Ocak Cumartesi günü saat 23:00'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

FİLDİŞİ SAHİLİ - GİNE BİSSAU MAÇI CANLI İZLE