Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 3 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 3 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '3 Ocak hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 3 Ocak Çarşamba2024 tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 07:24 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 07:32
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 3 Ocak? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 OCAK ÇARŞAMBA | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 3 Ocak hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

3 OCAK HANGİ MAÇLAR VAR?

19:00 Granada - Cadiz (S Sport, S Sport Plus)

21:15 Celta Vigo - Real Betis (S Sport Plus)

21:15 Real Madrid - Mallorca (S Sport, S Sport Plus)

23:30 Girona - Atl. Madrid (S Sport, S Sport Plus)

22:45 Paris SG - Toulouse

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberleri: Süper Lig devlerine transferde güneş doğdu! O dünya yıldızları artık bedava...
Emekli, memur, ve memur emeklilerinin zam oranı ne olacak? Ne zaman ceplere girecek? Kimlere nasıl yansıyacak?
G.Saray'ın eski aşkı alevlendi!
F.Bahçe'ye stoper bekleyişi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Milan kupada rahat turladı!
TFF'den Süper Kupa finali açıklaması!
MSÜ BAŞVURU EKRANI 2024 | MSÜ Aday Belirleme Sınavı başvuru kılavuzu - Sınav ücreti ne kadar, nereye yatırılır?
Son depremler listesi 3 Ocak 2024
DOLAR FİYATLARI CANLI | 1 Dolar kaç TL?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milan kupada rahat turladı! Milan kupada rahat turladı! 01:04
Milan kupada rahat turladı! Milan kupada rahat turladı! 01:03
F.Bahçe Beko evinde kaybetti! F.Bahçe Beko evinde kaybetti! 00:53
TFF'den Süper Kupa finali açıklaması! TFF'den Süper Kupa finali açıklaması! 00:53
Beşiktaş o isimle sözleşme uzattı! Beşiktaş o isimle sözleşme uzattı! 00:52
Martial F.Bahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı Martial F.Bahçe'ye! Bonservis bedeli ortaya çıktı 00:52
Daha Eski
G.Saray'ın gündemindeki yıldıza talip çıktı! G.Saray'ın gündemindeki yıldıza talip çıktı! 00:52
Süpriz transfer! İşte Muslera'nın yeni takımı Süpriz transfer! İşte Muslera'nın yeni takımı 00:52
Pepe'ye İtalya'dan talip çıktı! Pepe'ye İtalya'dan talip çıktı! 00:52
Real Madrid'den Arda Güler açıklaması! Real Madrid'den Arda Güler açıklaması! 00:52
Flaş F.Bahçe hamlesi! Taraftarlar şaşkına döndü Flaş F.Bahçe hamlesi! Taraftarlar şaşkına döndü 00:52
Sırp yıldız için transfer savaşı! Sırp yıldız için transfer savaşı! 00:52