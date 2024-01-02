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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa'da yaşananlar sonrası önemli açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2024 Salı 15:48
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Süper Kupa açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa'da yaşananların sabotaj girişimi olduğunu belirterek, "İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet de gündeme gelmek uğruna bu pespaye ve tehlikeli nefret siyasetine gönülllü figüranlık yapmaktadır. Zor zamanlarımızda yanımızda olan kardeş ülkeleri hedef alması tesadüf değil. Burada Türkiye'nin çıkarlarına yönelik çok açık bir sabotaj girişimi vardır. Bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız. Türkiye merkezli ama küresel perspektifli bir anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik, bundan geri gidiş kesinlikle olmayacak." ifadelerini kullandı.

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