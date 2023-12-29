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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 29 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '29 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 29 Aralık Cuma tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 07:48 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 08:01
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 29 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

29 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

20:45 Galatasaray - Fenerbahçe (atv)

20:30 Fiorentina - Torino (S Sport, S Sport Plus)

20:30 Napoli - Monza (S Sport, S Sport Plus 2)

22:45 Genoa - Inter (S Sport 2, S Sport Plus)

22:45 Lazio - Frosinone (S Sport Plus)

18:00 Fayha - Hilal

18:00 Raed - Abha

21:00 Ahli - Khaleej

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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