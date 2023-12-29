BUGÜNKÜ MAÇLAR - Bugün kimin maçı var 29 Aralık? Hangi maç hangi kanalda?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 29 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 29 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

29 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

20:45 Galatasaray - Fenerbahçe (atv)

20:30 Fiorentina - Torino (S Sport, S Sport Plus) 20:30 Napoli - Monza (S Sport, S Sport Plus 2)

22:45 Genoa - Inter (S Sport 2, S Sport Plus)

22:45 Lazio - Frosinone (S Sport Plus)

18:00 Fayha - Hilal 18:00 Raed - Abha 21:00 Ahli - Khaleej

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