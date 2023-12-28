Şampiyonluk için geldim

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Fatih Terim'in önceki gün Panathinaikos ile anlaşması gündeme bomba gibi düşmüştü. İmparator dün yeni takımı ile resmi kontrat yapmak ve ekibi devralmak için Atina'ya uçtu. Deneyimli çalıştırıcı öğlen saatlerinde beraber çalışacağı ekibiyle beraber Yunanistan'da kalabalık bir gazeteci ordusu tarafından karşılandı. İmparator, Atina'ya ayak basar basmaz uzun yıllardır zafere hasret kalan Pao camiasına "Buraya bu takımı şampiyon yapmaya geldim" mesajını verdi. Bu cümlesiyle taraftarı mest etti.

HEDEFLER ÇOK AÇIK

İşte Fatih Terim'in ilk sözleri: Panathinaikos çok uzun süredir şampiyon olamıyor. Şampiyon yapmak için geldim. İmzalarımı sadece kalemle atmam. Kalbimle de atarım. Panathinaikos da benim için öyle bir çalışma ortamı. 4 takım arasında süren bir şampiyonluk yarışı var. Rakiplerimiz hem kaliteli hem güçlü. Şampiyonluğa hasret kalmışız, Avrupa'ya hasret kalmışız. Hedefler çok açık. Başkanla aramızda böyle bir diyalog geçti. 6 ay olmazsa bakarız dedim. Olmaz 1.5 seneden aşağı olmaz dedi.

ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

"Ben denizin diğer tarafındanım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Panathinaikos'a katıldığım için beni tebrik eden bir telefon aldım. Burada olmaktan mutluyum. Eşim de bana katılacak. Burada yeni bir hayata başlayacağız. Ben Fiorentina'dayken Ergin Ataman da İtalya'daydı. Şimdi ikimiz de Panatnihaikos'ta buluştuk. Bundan dolayı da memnunum"

GETİRİLME SEBEBİM BELLİ

"Benim Panathinaikos'a gelme sebebim, getirilme sebebim belli. Geçen sene çok avantajlı durumdan şampiyonluğu vermişler. Çok daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Kaliteli bazı oyunculara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Onların performansını çok daha yukarı çekme niyetindeyim. Onların mutlu oynaması çok daha önemli"

Panathinaikos, Fatih Terim'in Avrupa'da yöneteceği 3. takım olacak. Daha önce Milan ve Fiorentina'da görev yapmıştı.