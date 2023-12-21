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A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Son dakika spor haberleri... FIFA, Milli Takımlar dünya sıralamasını açıkladı. İşte haberin detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 13:52
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A Milli Futbol Takımı'nın FIFA dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasındaki yerini korumayı başardı.

FIFA tarafından açıklanan Aralık ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, Kasım ayında olduğu gibi 1505,28 puanla 37. sıradaki yerini korudu.

Arjantin'in zirvede yer almaya devam ettiği sıralama içinde ilk 10 sırada da herhangi bir değişiklik olmadı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 15 Şubat 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle;

Arjantin, Fransa, İngiltere, Belçika, Brezilya, Hollanda, Portekiz, İspanya, İtalya, Hırvatistan

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