Everton - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Lig Kupası

Everton - Fulham maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Lig Kupası'nda heyecan Everton ile Fulham maçıyla devam ediyor. Çeyrek final maçında iki ekip kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Everton - Fulham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EVERTON - FULHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Everton - Fulham maçı 19 Aralık Salı günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.