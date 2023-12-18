Haberler Futbol Kenan Yıldız'a Ada'dan bir talip daha! Liverpool'un ardından...

Kenan Yıldız'a Ada'dan bir talip daha! Liverpool'un ardından...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, istediği süreyi bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. Genç futbolcunun talipleri de her geçen gün artıyor. Liverpool'un ardından bier Premier Lig devi daha Kenan'a talip oldu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 13:02 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 13:02
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SALİM CAN ÖZCAN
Kenan Yıldız'a Ada'dan bir talip daha! Liverpool'un ardından...

Juventus'un genç yıldızı Kenan Yıldız, A Milli Takımımızdaki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Kenan Yıldız'a Ada'dan bir talip daha! Liverpool'un ardından...

Avrupa basını, Kenan'ın milli takımdaki etkili performansını manşetlerine taşımıştı.

Kenan Yıldız'a Ada'dan bir talip daha! Liverpool'un ardından...

Ancak, İtalya'ya döndükten sonra beklediği forma şansını bulamayan Kenan'ın takımdan ayrılacağı konuşuluyor.

Kenan Yıldız'a Ada'dan bir talip daha! Liverpool'un ardından...

Bu gelişme üzerine, geleceğin yıldızları arasında yer alan genç futbolcunun talipleri her geçen gün artıyor.

Kenan Yıldız'a Ada'dan bir talip daha! Liverpool'un ardından...

İtalyan basını, geçtiğimiz günlerde İngiltere Premier Lig devi Liverpool'un Kenan'ı Bayern Münih altyapısından beri izlediği ve yakın takip ettiğini duyurmuştu.

Kenan Yıldız'a Ada'dan bir talip daha! Liverpool'un ardından...

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; 18 yaşındaki forvete Liverpool'un ardından diğer bir Premier Lig ekibi Arsenal talip oldu.

Kenan Yıldız'a Ada'dan bir talip daha! Liverpool'un ardından...

Yıldız isim için İtalya'dan bir iddia daha geldi.

Kenan Yıldız'a Ada'dan bir talip daha! Liverpool'un ardından...

Haberde Arsenal'ın önümüzdeki günlerde bu transfer için hamle yapmak istediği aktarıldı.

Kenan Yıldız'a Ada'dan bir talip daha! Liverpool'un ardından...

JUVENTUS BIRAKMIYOR
Ancak Juventus, genç yeteneğin takımdan ayrılmasını istemiyor. Teknik direktör Massimo Allegri'nin de düşüncesi bu yönde.

Kenan Yıldız'a Ada'dan bir talip daha! Liverpool'un ardından...

Söz konusu haberde yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den gelen 8 milyon euroluk teklifin de reddedildiği hatırlatıldı.

Kenan Yıldız'a Ada'dan bir talip daha! Liverpool'un ardından...

KENAN'IN ÖNÜ AÇILDI
Ayrıca, Moise Kean'in sakatlığının Kenan Yıldız'ın önünü açtığına dikkat çekildi.

Kenan Yıldız'a Ada'dan bir talip daha! Liverpool'un ardından...

Sezon başında Allegri tarafından tercih edilmeyen Kenan'ın, yaşanan sakatlıkla birlikte hücum hattı daralan Juventus'a katkı verecek tüm özelliklere sahip olduğu belirtildi.

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