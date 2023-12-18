Kenan Yıldız'a Ada'dan bir talip daha! Liverpool'un ardından...

SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız, istediği süreyi bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. Genç futbolcunun talipleri de her geçen gün artıyor. Liverpool'un ardından bier Premier Lig devi daha Kenan'a talip oldu. İşte detaylar...
Futbol HaberleriGiriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 13:02Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 13:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.