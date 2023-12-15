Sporda şiddete geçit yok

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sporda Şiddet yasasıyla ilgili düzenlemeye gideceklerini açıkladı. Halil Umut Meler'e yapılan saldırının ardından yasanın gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Tunç, "Spor sahalarında görmek istemediğimiz bu olayların bir daha olmaması noktasında Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da birtakım ihtiyaçlar olduğunu tespit ettik. Yasak fiilleri ve şiddeti teşvik eden, düzensizliğe yol açan konularla ilgili cezai yaptırımların arttırılması ve hapis cezası olması gerekiyor. Taslak çalışmamızı gerçekleştireceğiz. Konunun tüm taraflarıyla görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Takdir tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin" ifadelerini kullandı.

ORTAK AKILLA YAPACAĞIZ

Spor camiasının tüm unsurlarıyla birlikte hareket edeceklerini belirten Bakan Tunç, "Gerek federasyon gerek kulüplerimiz gerekse Gençlik ve Spor Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız tüm taraflarla birlikte hazırladığımız ve ihtiyaçları ortaya koyduğumuz taslağı milletvekillerimize sunacağız" dedi.