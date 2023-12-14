Legia Varşova - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Legia Varşova - AZ Alkmaar maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla devam ediyor. Legia Varşova ile AZ Alkmaar karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Legia Varşova - AZ Alkmaar maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LEGIA VARŞOVA - AZ ALKMAAR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Legia Varşova - AZ Alkmaar maçı 14 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.