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FIFA yayınladı! Futbolda menajerlik ücretleri rekor kırdı

Son dakika spor haberleri... 2023 yılında futbolcu transferlerinde menajerlere ödenen ücretler rekor kırarak 888,1 milyon dolar oldu. İngiliz takımları 281,3 milyon dolar ile menajerlere en çok para ödeyen ekipler olarak kayıtlara geçti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 15:47 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 15:50
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FIFA yayınladı! Futbolda menajerlik ücretleri rekor kırdı

Futbolcu transferlerinde menajerlere ödenen ücretler, 2023 yılında tüm zamanların en yüksek rakamı olan 888,1 milyon dolara ulaştı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliğinin (FIFA) yayımladığı rapora göre, bu yıl yapılan transferlerin yüzde 15,4'ü menajerler aracılığıyla gerçekleştirildi.

Menajerler 3 bin 353 transferde oyuncuları temsil ederken, kendilerine ödenen ücretler de geçen yıla göre yüzde 42,5 artış göstererek 888,1 milyon dolar oldu.

İngiliz takımları, 281,3 milyon dolar ile menajerlere en çok para ödeyen ekipler olarak kayıtlara geçti.

Son dönemde ünlü futbolcu transferleriyle dikkati çeken Suudi Arabistan ekipleri ise menajerlere toplamda 86 milyon dolar ödeme yaptı.

Kadın futbolunda da menajerlik ücretleri ilk kez 1 milyon dolar barajını aşarak 1,4 milyon dolara yaklaştı.

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