EURO 2032 TÜRKİYE'DEN ALINDI MI? | TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama

EURO 2032 TÜRKİYE'DEN ALINDI MI? | Ankaragücü - Çaykur Rizespor karşılaşmasını yöneten Halil Umut Meler, maç sonu saha içinde saldırıya uğradı. Ankaragücü Başkanı ve yanındaki iki kişi tarafından yumruk ve tekmelerle darbedilen Meler'in elmacık kemiği kırıldı. Saldırının ardından hakemler maçlara çıkmama kararı alırken tüm liglerde maçlar süresiz durduruldu. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Euro 2032'nin ise iptal edileceği iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Konuya ilişkin Türkiye Futbol Federasayonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'den açıklama gecikmedi. İşte detaylar...

TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ'DEN 'EURO 2032' AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısı sonrası hastanede tedavi altına alınan hakem Halil Umut Meler'i ziyaret etti. Hastane çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mehmet Büyükekşi, İtalya ile ortaklaşa düzenlenecek EURO 2032 ev sahipliğinin Türkiye'den alınacağı iddialarına açıklık getirdi.

Büyükekşi konuyla ilgili "EURO 2032'nin bizden alınması söz konusu değil. UEFA Başkanı Ceferin aradı, 'Yanınızdayız' dedi. Kamuoyunu yanlış bilgilendirmeyelim. Futbolun doğru şekilde devam etmesi önceliğimiz. Hakemimiz önemli. Hakemlerimizin ruh sağlığı önemli. Biz bunun için buradayız. Daha sonra gerekli açıklamaları yapacağız." ifadelerini kullandı.