Haberler Futbol BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Aralık bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '11 Aralık hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken 11 Aralık Pazartesi tarihli bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 09:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

11 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 MKE Ankaragücü - Ç. Rizespor

20:00 Konyaspor - Sivasspor

20:00 Altay - Boluspor

23:00 Vallecano - Celta Vigo

20:30 Empoli - Lecce

22:45 Cagliari - Sassuolo

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

DİĞER
Neşeli Günler'in Tuncay’ını artık tanımak imkansız! Güzel gözleriyle hafızalara kazınmıştı! Necati Aslan'ın son hali...
2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Komisyon pazarlığa yüzde 38 ile oturacak: İşçiye en az 15 bin 735 TL
Maç sonu dikkat çeken yorum! "Nokta atışı bir hamleydi"
G.Saray'dan fırsat transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A SPOR CANLI İZLE | A Spor frekans 2023 - A SPOR CANLI YAYIN LİNKİ
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
MEMUR MAAŞ ZAMMI 2024 | En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
İSTANBUL NAMAZ SAATLERİ 11 ARALIK 2023
EMEKLİ ZAMMINA 'ASGARİ ÜCRET' ETKİSİ | 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kartal'dan flaş Aboubakar kararı! Ayrılık... Kartal'dan flaş Aboubakar kararı! Ayrılık... 09:00
Maç sonu dikkat çeken yorum! "Nokta atışı bir hamleydi" Maç sonu dikkat çeken yorum! "Nokta atışı bir hamleydi" 08:35
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Aralık bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Aralık bugün kimin maçı var? 08:11
Girona Barça'ya ders verdi! Girona Barça'ya ders verdi! 01:00
Girona Barça'ya ders verdi! Girona Barça'ya ders verdi! 00:59
Marsilya seriye bağladı! Marsilya seriye bağladı! 00:47
Daha Eski
9 kişi Roma 1 puana razı! 9 kişi Roma 1 puana razı! 00:47
9 kişi Roma 1 puana razı! 9 kişi Roma 1 puana razı! 00:44
Marsilya seriye bağladı! Marsilya seriye bağladı! 00:44
Toroğlu'dan o isme övgü! Toroğlu'dan o isme övgü! 23:49
Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! Avcı: Trabzonspor bu ligin en iyi takımıdır! 23:49
Fırtına 2. yarıda açıldı! Fırtına 2. yarıda açıldı! 23:49