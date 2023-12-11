BUGÜNKÜ MAÇLAR - 11 Aralık bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 11 ARALIK | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 11 Aralık hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
11 ARALIK HANGİ MAÇLAR VAR?
20:00 MKE Ankaragücü - Ç. Rizespor
20:00 Konyaspor - Sivasspor
20:00 Konyaspor - Sivasspor
20:00 Altay - Boluspor
23:00 Vallecano - Celta Vigo
20:30 Empoli - Lecce
22:45 Cagliari - Sassuolo
22:45 Cagliari - Sassuolo
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