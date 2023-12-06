Haberler Futbol Sheffield United - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Sheffield United - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Sheffield United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Sheffield United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 10:01 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2023 Çarşamba 10:11
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sheffield United - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Sheffield United - Liverpool maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Sheffield United ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Sheffield United - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SHEFFİELD UNİTED - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sheffield United - Liverpool maçı 6 Aralık Çarşamba günü saat 22:30'da beIN SPORTS 4'te canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
TikTok kapatılsın! Pınar Eliçe'nin 'fenomen' isyanı! Açtı ağzını yumdu gözünü!
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Masada asgari ücret, enflasyon ve Atina ziyareti oluşturacak
Stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu
G.Saray'ın genç yıldızı geri dönüyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor - Çorum FK maçı ne zaman?
Kayserispor - Vanspor FK maçı hangi kanalda?
CATES HALKA ARZ NE ZAMAN? | Çates Elektrik halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?
BEGYO HALKA ARZ NE ZAMAN? | Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı, hangi bankalarda var?
A101'DEN SIRAYA DİZECEK İNDİRİM | A 101 Aldın Aldın 7 Aralık kataloğu yayında!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye şok haber! Derbide olmayacak F.Bahçe'ye şok haber! Derbide olmayacak 09:49
Ankaragücü'nün Kupada rakibi İskenderunspor! Ankaragücü'nün Kupada rakibi İskenderunspor! 09:28
Hatayspor - Düzcespor maçı hangi kanalda? Hatayspor - Düzcespor maçı hangi kanalda? 09:24
F.Bahçe'nin yıldızı B. Münih'e! Bonservis bedeli... F.Bahçe'nin yıldızı B. Münih'e! Bonservis bedeli... 09:22
Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? Konyaspor - Beyoğlu Yeni Çarşı maçı ne zaman? 09:20
Stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu Stopere sürpriz takviye! Bunu kimse beklemiyordu 09:19
Daha Eski
Galatasaray'da Adana mesaisi! Galatasaray'da Adana mesaisi! 09:15
BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda? BB Erzurumspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda? 09:15
G.Saray'ın genç yıldızı geri dönüyor! G.Saray'ın genç yıldızı geri dönüyor! 09:13
A. Efes'ten kritik galibiyet! A. Efes'ten kritik galibiyet! 23:07
F.Bahçe'de öncelik stoper transferi! İşte listedeki 3 isim F.Bahçe'de öncelik stoper transferi! İşte listedeki 3 isim 23:22
Beşiktaş'a yıldız yağacak! Beşiktaş'a yıldız yağacak! 23:34