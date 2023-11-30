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Tüm dünya bu golü konuşuyor! İşte Barnsley'in son dakikada bulduğu ilginç gol

İngiltere 3. Ligi'nde Barnsley ile Wycombe karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin son dakikada bulduğu gol tüm dünyada yankı uyandırdı. İşte o golü izleyin...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 15:42
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Tüm dünya bu golü konuşuyor! İşte Barnsley'in son dakikada bulduğu ilginç gol

<p>İngiltere 3. ligin (Lig 1) 18. hafta maçında Barnsley ile Wycombe karşı karşıya geldi.

Barnsley 90+1'de attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Barnsley'e galibiyeti getiren Sam Cosgrove'nin golü büyük tartışmalara neden oldu.

Kaleci Stryjek baskı sonrası topu eline aldığı gibi Cosgrove ile çarpıştı ve meşin yuvarlağı elinden kaçırdı.

Yere düşen topu boş kaleye gönderen Cosgrove takımını 1-0 öne geçirdi. Başta kaleci Stryjek olmak üzere birçok Wycombe oyuncusu pozisyona itiraz ederken, hakem golü verdi ve karşılaşma 1-0 sona erdi.

Sam Cosgrove'nin golü tüm dünyada tartışmalara neden oldu.

İŞTE O GOL

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