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Al Ittifaq - Al Ittihad Jeddah maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Ittifaq ile Al Ittihad Jeddah karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ittifaq - Al Ittihad Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 12:01
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Al Ittifaq - Al Ittihad Jeddah maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ittifaq - Al Ittihad Jeddah maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor.Al Ittifaq ile Al Ittihad Jeddah 14. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Ittifaq - Al Ittihad Jeddah maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL ITTIFAQ - AL ITTIHAD JEDDAH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ittifaq - Al Ittihad Jeddah 24 Kasım Cuma günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma TV 8,5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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