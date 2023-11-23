Tarihi kare

Güney Amerika'da Dünya Kupası 2026 Elemeleri heyecanlı maçlarla devam ediyor. önceki gece gözler Brezilya'nın Maracana Stadı'nda Arjantin'i ağırladığı mücadeledeydi. Ancak olaylar mücadelenin önüne geçti. Karşılaşmanın başında Brezilya Milli Marşı okunurken polis ile Arjantinli taraftarlar arasında olay çıktı. Brezilya polisi coplarla rakip taraftarların üzerine yürüdü ve vurmaya başladı. Bunun üzerine tüm Arjantin takımı bu bölüme yöneldi. Kaleci Emiliano Martinez tarihe geçen bir kare ile polisin copunu havada tutarak taraftara vurmasını engelledi. Lionel Messi de takımı sahadan çekti. 27 dakika gecikmeli başlayan maçı Arjantin, Otamendi'nin golüyle 1-0 kazandı.

MESSı: TRAJEDİ OLABİLİRDİ

Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Messi olaylarla ilgili maç sonu şunları söyledi: "İnsanlara nasıl vurduklarını gördük, Libertadores finalinde de aynısı oldu. Oyundan çok buna odaklanmıştı takım. Soyunma odasına gittik çünkü her şeyi sakinleştirmenin en iyi yolu buydu, bir trajedi olabilirdi."