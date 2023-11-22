Vlahovic'e 50 milyon Euro

İtalyan basınında yer alan habere göre ara transfer döneminde flaş bir gelişme yaşanabilir. Atletico Madrid, Juventus forması giyen Dusan Vlahovic'e talip oldu. İspanyol devinin, Vlahovic için İtalyanlara 50 milyon euro'luk bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi. Ayrıca Atletico'nun, Juventus'un bu teklifi az bulması halinde oyuncu takasını da gündemde tutuyor.

MORATA'YLA TAKAS FORMÜLÜ

İSPANYOLLARIN, Juventus'un eski futbolcusu Alvaro Morata'yı takasta kullanabileceği öne sürüldü. Juventus formasıyla bu sezon 10 maça çıkan 23 yaşındaki golcü Vlahovic, bu karşılaşmalarda takımına 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Yıldız oyuncunun sözleşmesi 2026'da bitiyor.