Celtic'e skandal ceza! Filistin'e destek vermişlerdi...

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre iki takım arasında 2-2 eşitlikle sona eren 25 Ekim'de oynanan karşılaşma sırasında, ev sahibi Celtic taraftarının Filistin lehine yaptığı tezahüratlar ve açtığı pankartların "saldırgan içerikli tahrik edici mesaj" olarak değerlendirilmesi nedeniyle söz konusu ceza verildi.

İskoçya temsilcisi, tribünler arası açık kalması gereken boş alanların doldurması ve havai fişek yakılması gerekçeleriyle toplam 11 bin 500 euro daha para cezasına çarptırıldı. Atletico Madrid'e ise havai fişek yakılmasından dolayı 3 bin euro para cezası verildi.

Celtic taraftarı, Atletico Madrid'i konuk ettikleri maç sırasında "Yürü, yürü; yüreğindeki umutla; ve asla yalnız yürümeyeceksin!" sloganları atmış ve stadı Filistin bayraklarıyla donatmıştı.

Filistin'e uzun yıllardır destek veren Celtic, daha önce de benzer gerekçelerle UEFA tarafından para cezalarına çarptırılmıştı.