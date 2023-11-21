Sistem ödüyor!

Avrupa futbolunun birçok birinci sınıf yıldızının Suudi Arabistan'a transfer süreci Ronaldo'nun Al-Nassr'a katılmasıyla başladı. Yıllık 221 milyon dolar karşılığında Arabistan'ın yolunu tutan Ronaldo, birçok büyük yıldıza bu ülkenin kapılarını açtıu. Neymar Al Hilal'a yılda 163 milyon dolar karşılığında transfer olurken, PSG'ye de 90 milyon euroluk bonservis bedeli ödendi. Bu bedel için Al Hilal'in kasasından tek bir kuruş bile çıkmaması dikkat çekti.

HEM BONSERVİSİ HEM MAAŞI

Bunun nedeni, Suudi Pro Ligi organizatörlerinin Ronaldo'nun transferinden önce bir transfer programı uygulamış olması. Proje kapsamında Suudi Ligi'ndeki her kulübe en iyi yetenekleri bölgeye çekebilmeleri için büyük bir para aktarıldı. Suudi Profesyonel Ligi başkan yardımcısı Saad Al-Laziz, "Al-Nassr Ronaldo'yu kadrosuna katmak için bir ödeme yapmadı. Transferi yapıp maaşını ödeyen Suudi Ligi'ndeki transfer programıdır. Aynı şey diğer yıldızların gelmesinde de yaşandı" dedi.

Liverpool'lu Salah'ın ülkeye adım atacak bir sonraki süperstar olması bekleniyor. Suudiler'in bu transfer için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı tahmin ediliyor.