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Aile boyu Umre
Almanya ve Galler maçları kadrosuna alınmayan milli futbolcumuz Merih Demiral, bu fırsattan yararlanarak ailesiyle Umre'ye gitti. Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli forması giyen milli oyuncu, eşi ve çocuğuyla kutsal topraklara ziyarette bulundu. Merih Demiral, milli karşılaşmalar nedeniyle ara verilen tatilde ailesiyle birlikte Suudi Arabistan'ın Mekke kentine giderek İslam'ın önemli ibadetlerinden Umre ziyaretini gerçekleştiriyor. Merih Demiral, yaşadığı bu özel anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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