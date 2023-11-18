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Letonya - Hırvatistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. 9. hafta maçlarında Letonya ile Hırvatistan karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Letonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2023 Cumartesi 09:50
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Letonya - Hırvatistan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Letonya - Hırvatistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Letonya ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Letonya - Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LETONYA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Letonya - Hırvatistan maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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