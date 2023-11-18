Ermenistan - Galler maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Ermenistan - Galler maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Ermenistan ile Galler kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ermenistan - Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ERMENİSTAN - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ermenistan - Galler maçı 18 Kasım Cumartesi günü saat 17:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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