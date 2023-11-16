VENEZUELA EKVADOR maçı hangi kanalda? Venezuela - Ekvador maç ne zaman? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

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Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Venezuela ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Venezuela - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VENEZUELA - EKVADOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Venezuela - Ekvador maçı 17 Kasım Cuma günü saat 01.00'de oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

VENEZUELA - EKVADOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Venezuela: Romo; Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro; Bello, Martinez, Herrera; Machis, Rondon, Soteldo

Ekvador: Dominguez; Torres, Pacho, Hincapie; Preciado, Paez, Caicedo, Gruezo, Chavez; Rodriguez, Campana