Haberler Futbol Karadağ - Litvanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Karadağ - Litvanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Avrupa Elemeleri'nde heyecan sürüyor. Karadağ ile Litvanya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Karadağ - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 09:50 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 09:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Karadağ - Litvanya maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Karadağ - Litvanya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Karadağ ile Litvanya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Karadağ - Litvanya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KARADAĞ - LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karadağ - Litvanya maçı 16 Kasım Perşembe günü saat 22.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN..

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'den heyecanlandıran transfer! Miha Zajc'ın yerine milli yıldız geliyor...
Başkan Erdoğan talimatı verdi AK Parti'den yerel seçim seferberliği! Hedef büyükşehirler: "Belediyeleri iş bilmezlerin elinden kurtaracağız"
Bakambu G.Saray'dan ayrılacak mı?
F.Bahçe'den 4'lü takviye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kolombiya - Brezilya maçı hangi kanalda?
Venezuela - Ekvador maçı hangi kanalda?
Arjantin - Uruguay maçı hangi kanalda?
Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (16 Kasım 2023)
A101'DEN MUHTEŞEM KASIM İNDİRİMLERİ | A101 ALDIN ALDIN 16 Kasım Perşembe
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bakambu G.Saray'dan ayrılacak mı? Bakambu G.Saray'dan ayrılacak mı? 09:50
Krunic'ten şaşırtan hamle! F.Bahçe'ye gelmek için... Krunic'ten şaşırtan hamle! F.Bahçe'ye gelmek için... 09:46
Kolombiya - Brezilya maçı hangi kanalda? Kolombiya - Brezilya maçı hangi kanalda? 09:37
Venezuela - Ekvador maçı hangi kanalda? Venezuela - Ekvador maçı hangi kanalda? 09:29
Danimarka - Slovenya maçı ne zaman? Danimarka - Slovenya maçı ne zaman? 09:14
Polonya - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman? Polonya - Çek Cumhuriyeti maçı ne zaman? 09:10
Daha Eski
İngiltere - Malta maçı ne zaman? İngiltere - Malta maçı ne zaman? 09:07
İtalya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman? İtalya - Kuzey Makedonya maçı ne zaman? 09:03
Finlandiya - Kuzey İrlanda maçı ne zaman? Finlandiya - Kuzey İrlanda maçı ne zaman? 08:46
Moldova - Arnavutluk maçı ne zaman? Moldova - Arnavutluk maçı ne zaman? 08:39
Kazakistan - San Marino maçı ne zaman? Kazakistan - San Marino maçı ne zaman? 08:32
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Kasım bugün kimin maçı var? 07:31