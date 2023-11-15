Azerbaycan - İsveç maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri

Azerbaycan - İsveç maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Azerbaycan ile İsveç kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Azerbaycan - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AZERBAYCAN - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Azerbaycan - İsveç maçı 16 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma S Spor Plus'ta canlı yayınlanacak.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN..