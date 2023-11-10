Al Hilal - Al Taawon maçı CANLI İZLE | Al Hilal - Al Taawon maçı ne zaman? Hangi kanalda? (Suudi Arabistan Pro Lig)

Al Hilal - Al Taawon maçını canlı izlemek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Hilal - Al Taawon 13. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, AAl Hilal - Al Ittihad maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL HİLAL - AL TAAWON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Hilal - Al Taawon 10 Kasım Cuma günü saat 18:00'de TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

Al Hilal - Al Taawon maçı CANLI İZLE - TIKLA