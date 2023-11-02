Paul Pogba'nın cezası belli oldu!

Doping testi pozitif çıkan Paul Pogba, en az 2 yıl men cezası alacak.

Fransa Milli Takımı ve Juventus'un yıldız oyuncusu Paul Pogba'nın alacağı ceza ortaya çıktı.

2 YIL CEZA

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; doping yaptığı gerekçesiyle futboldan geçici olarak men edilen Pogba'nın 2 yıl men ceza alması bekleniyor.

İKİNCİ NUMUNESİ DE POZİTİF

11 Eylül'de ise açıklanan ilk sonuca itiraz eden Pogba'nın ikinci numunesinin de pozitif çıktığı açıklandı.

İtalyan Anti-Doping Organizasyonu (NADO), ilk testin pozitif çıkmasının ardından Fransız futbolcuya geçici men cezası vermişti.

Dopingle mücadele yönetmeliklerini ihlal ettiği tespit edilen oyuncular, kural ihlalinin kasıtlı yapıldığının kanıtlanması halinde dört yıla kadar men cezası alabiliyor.

Dünya yıldızı kariyerinde Manchester United ve Juventus formalarını giydi. Fransa Milli Takımı'nda ise 90 maçta görev aldı.