Isparta 32 - İçel İdmanyurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Ziraat Türkiye Kupası

Isparta 32 - İçel İdmanyurdu maçını canlı takip etmek için tıklayın

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçları ile devam ediyor. Isparta 32 ile İçel İdmanyurdu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Isparta 32 - İçel İdmanyurdu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ISPARTA 32 - İÇEL İDMANYURDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Isparta 32 - İçel İdmanyurdu maçı 1 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te oynancak. Mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.