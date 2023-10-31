Manchester derbisi sonrası Marcus Rashford'dan tepki çeken hareket!

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Kırmızı Şeytanlar, ligde evinde ağırladığı Manchester City'e de 3-0 mağlup olmaktan kaçamadı.

Suların bir türlü durulmadığı United'da bu sefer sahneye Marcus Rashord çıktı.

Manchester United'ın derbide City'e 3-0 mağlup olduğu maçtan sonra, Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız futbolcusu Marcus Rashford'dan olay yaratan bir hareket geldi.

GECE GEÇ SAATLERE KADAR EĞLENDİ

The Athletic'te yer alan habere göre; İngiliz futbolcunun, alınan derbi mağlubiyeti sonrası geç saatlere kadar süren bir gece kulübünde partiye katıldığı öğrenildi.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

26 yaşındaki yıldız futbolcunun sergilemiş olduğu bu tavır sonrası eleştirileri daha çok arttırdığı belirtildi.

Oyuncu bir sonraki gün yapılan antremana çok geç kalmasa da, alınan yenilgi sonrası futbolcuların rahat tavırları United taraftarını iyice kızdırdı.