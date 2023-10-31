Cristiano Ronaldo'dan Ballon d'Or sonrası olay hareket Lionel Messi paylaşımına yorumuyla gündem oldu

30 Ekim Paartesi akşamı Paris'te düzenlenen törende merakla beklenen Ballon d'Or sekizinci kez Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin oldu.

Ödül töreni sonrası Cristiano Ronaldo, Messi hakkındaki eleştirel bir paylaşım altına yaptığı yorumla dikkat çekti.

Instagram üzerinden Lionel Messi'nin 2023 yılı Ballon d'Or ödülünü almasını eleştiren bir paylaşıma Cristiano Ronaldo'nun beğeni ve yorum göndermesi gündem oldu.

"EMEKLİ OLMAYA GİTTİ ÖDÜL VERDİLER"

Yapılan paylaşımda Messi için şu ifadeler kullanıldı;

"Ballon d'Or'u tahmin edildiği üzere Messi'ye verdiler. Dünya Kupası öncesi PSG'de emekli gibiydi. Sonra zaten Inter Miami'ye emekli olmaya gitti. Dünya Kupası'nı kazandı ama 6 penaltı atarak... Ayrıca Dünya Kupası tam 10 ay önceydi, artık kasım ayındayız Messi'nin 8 değil, 5 Ballon d'Or'u olması gerekirdi. Iniesta-Xavi'nin, bir sezonda 6 kupa kazanan Lewandowski'nin ve Haaland'ın hak ettiği ödülleri ona verdiler."

RONALDO'NUN TEPKİSİ OLAY OLDU

Cristiano Ronaldo ise yapılan bu paylaşımı beğendi ve 4 adet "gülücük emojisi" kullanarak yorum yaptı.

İşte o paylaşım ve Ronaldo'nun yorumu;

MESSI: "HARİKA BİR REKABETTİ"

Ballon d'Or ödülünü kazanmasının ardından Ronaldo ile rekabetine değinen Lionel Messi, şu ifadeleri kullandı;

"Sportif anlamda harika bir rekabetti. Bu rekabet ikimizi de ateşledi çünkü ikimiz de rekabetçi insanlarız. Ronaldo da benim gibi sürekli kazanmak istiyor. Hem bizim için hem de futbol severler için harika bir süreç oldu. Zirveye çıkmayı ve uzun süre orada kalmayı ikimizin de hak ettiğini düşünüyorum. Zirveye çıkmak kolaydır ancak orada bizim yaptığımız gibi 10-15 sene kalmak çok zordur. Aramızdaki rekabet, herkes için güzel anılar oluşturdu."